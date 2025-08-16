De 5 beste duurzame reisbestemmingen voor 2025 volgens de BBC

Vakantie is heerlijk. Het ontspant, inspireert en verrijkt. Maar steeds vaker zien we ook de schaduwkant: massatoerisme dat natuur en cultuur onder druk zet. BBC Travel stelde daarom een lijst samen met 25 bestemmingen die toeristen wél verwelkomen en waar reizen direct bijdraagt aan natuurbehoud, lokale gemeenschappen en cultureel erfgoed.

Dit zijn de vijf topbestemmingen:

1. De Dominicaanse Republiek

Dit eiland wordt hét voorbeeld van duurzaam toerisme. Het heeft ’s werelds eerste potvisreservaat opgericht, waar je op verantwoorde wijze met deze reuzen kunt zwemmen. Nieuwe hotels, een kabelbaan naar het spectaculaire Boiling Lake en directe vluchten uit de VS maken de bestemming in 2025 extra toegankelijk.

2. Naoshima (Japan)

Bekend van de iconische pompoensculptuur van Yayoi Kusama, is dit eiland uitgegroeid tot een hotspot voor moderne kunst. In 2025 opent een nieuw museum van toparchitect Tadao Ando en vindt de grootste editie ooit van de Setouchi Triennale plaats, met kunst verspreid over 17 eilanden.

3. De Dolomieten (Italië)

Waar Rome dreigt te bezwijken onder toeristen, lonken in het noorden de grillige toppen van de Dolomieten. Perfect voor wandelen, skiën en culinaire berggerechten. Met het oog op de Winterspelen van 2026 wordt volop geïnvesteerd in nieuwe liften en infrastructuur.

4. Groenland

Het grootste eiland ter wereld blijft een ongerept paradijs met fjorden, gletsjers en het noorderlicht. Dankzij een nieuw internationaal vliegveld in hoofdstad Nuuk is het land nu beter bereikbaar. Groenland zet vol in op toerisme dat de natuur en Inuit-cultuur beschermt.

5. Wales (Verenigd Koninkrijk)

Klein, groen en rijk aan kastelen: Wales viert 2025 als het Year of Croeso ('Welkom'). Met evenementen rond taal en cultuur, investeringen in duurzame projecten en de unieke Wales Coast Path – een wandelpad dat de hele kustlijn omarmt – is dit hét moment om het land te ontdekken.