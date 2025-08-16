ECONOMIE
Waarom tegenslag ons sterker en gelukkiger maakt volgens de Stoïcijnen

psychologie
door Jeannette Kras
zaterdag, 16 augustus 2025 om 12:32
De meeste mensen doen er alles aan om tegenslag te vermijden. Maar de Stoïcijnse filosofen dachten daar anders over. Zij vinden dat we juist baat hebben bij het oefenen met kleine ontberingen. Geen grote rampen opzoeken dus, maar jezelf zo nu en dan blootstellen aan wat ongemakken of soberheid. Denk aan een paar dagen eenvoudig eten, zwaar sporten of bewust kiezen voor minder luxe door bijvoorbeeld te gaan kamperen.
Volgens de Stoïcijnen levert dit verrassend veel voordelen op. Tien redenen waarom een beetje lijden soms goed voor je is:
  1. Ontdekken wat je echt nodig hebt
    Door met weinig toe te kunnen, verlies je de angst om alles kwijt te raken.
  2. Genieten van het eenvoudige
    Een stuk brood of een goede nachtrust kan net zo waardevol zijn als een luxe diner.
  3. Ruimte voor je doelen
    Eenvoud en soberheid maken het makkelijker om je te concentreren op wat er werkelijk toe doet.
  4. Meer waardering voor wat je hebt
    Na een periode van ontbering geniet je extra van de dingen die je normaal vanzelfsprekend vindt.
  5. Doorbreken van routines
    Een tijdelijke breuk met je gewoontes geeft nieuwe energie en herinnert je aan je vrijheid.
  6. Voorbereiding op moeilijke tijden
    Het leven kent onvermijdelijk tegenslagen. Wie ze al eens geoefend heeft, kan ze beter aan.
  7. Inzien dat lijden vaak in je hoofd zit
    Veel van ons leed komt voort uit onze houding, niet uit de feiten zelf.
  8. Discipline en veerkracht trainen
    Ontbering is een oefening in zelfbeheersing en doorzettingsvermogen.
  9. Meer empathie
    Wie ontbering kent, begrijpt beter hoe het is om minder te hebben en voelt zich meer verbonden met anderen.
  10. Praktische voordelen
    Sober leven kan geld en tijd besparen, je gezondheid verbeteren en je dichter bij andere mensen brengen.
Daarbovenop schuilt er nog een bijzonder plezier in: de trots dat je tegenslag aankunt zonder erdoor gebroken te worden. Zoals Marcus Aurelius schreef: “Beklaag je niet over tegenslag, maar wees blij dat je het kunt doorstaan.”
Bron: Psychology Today

