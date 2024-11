Swiatek knokt zich bij WTA Finals terug van achterstand

RIYAD (ANP) - Iga Swiatek is de WTA Finals in Riyad begonnen met een zege. De als tweede geplaatste Poolse tennisster versloeg de Tsjechische Barbora Krejcikova in drie sets: 4-6 7-5 6-2.

Voor Swiatek, die in de tweede set met 3-0 achter stond, was het haar eerste optreden in twee maanden tijd. "Het was zeker niet makkelijk. In het begin voelde ik me wat roestig. Ik wist dat ik dit spel in me had, ik moest het alleen nog vinden", zei Swiatek, die titelverdedigster is bij de WTA Finals.

Swiatek nam vorige maand afscheid van haar trainer Tomasz Wiktorowski. De Belg Wim Fissette volgde de Pool op.