Swiatek: tennissters hebben geen 'Battle of the Sexes' nodig

SYDNEY (ANP/AFP) - Tennisster Iga Swiatek vindt dat het vrouwentennis geen 'Battle of the Sexes' nodig heeft. De tennissters hoeven volgens de Poolse zesvoudig grandslamkampioene niets te bewijzen.

De Belarussische Aryna Sabalenka en de Australiër Nick Kyrgios namen het op 28 december tegen elkaar op in een demonstratiewedstrijd in Dubai. Kyrgios won met 6-3 6-3.

"Ik heb niet gekeken, omdat ik niet naar dat soort dingen kijk", zei Swiatek in Sydney waar ze haar seizoen begint met deelname aan de United Cup. "Ik denk zeker dat het veel aandacht heeft getrokken. Het was entertainment, maar ik zou niet zeggen dat het veel te maken heeft met sociale verandering of belangrijke onderwerpen. We hebben in het vrouwentennis zoveel goede speelsters, we hoeven ons niet te vergelijken met het mannentennis."