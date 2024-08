Synchroon-tweeling De Brouwer derde na technische kür

SAINT-DENIS (ANP) - Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn in het Centre Aquatique goed begonnen aan hun jacht op een olympische medaille. Bij de technische kür eindigden de tweelingzussen met een score van 264,7066 als derde. Zaterdag wacht de vrije oefening.

Tijdens het WK in Doha in februari behaalden de zussen zilver bij de duetten vrije kür. Tijdens WK's en EK's kunnen synchroonzwemmers op zowel de vrije kür als de technische oefening een medaille winnen. Op de Spelen worden de punten van beide disciplines samengevoegd in één klassement.

De Nederlanders moeten zaterdag bij de vrije oefening een achterstand zien goed te maken op de Chinese zussen Wang Liuyi en Wang Qianqi (276.7867) en de Oostenrijkse zussen Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri (267,2533).