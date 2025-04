Team Van der Poel en UCI dienen klacht in tegen bidongooier

AIGLE (ANP) - Wielerunie UCI en Alpecin-Deceuninck, de Belgische wielerploeg van Mathieu van der Poel, dienen een klacht in tegen de toeschouwer die tijdens Parijs-Roubaix een bidon naar Van der Poel gooide. Dat laten beide partijen weten over het incident van afgelopen zondag, waarbij de Nederlandse winnaar een drinkfles in zijn gezicht gegooid kreeg. Van der Poel bleef hierbij ongedeerd.

De UCI laat weten "in samenwerking met de betrokken autoriteiten, alle legale middelen te onderzoeken om ervoor te zorgen dat dit gedrag streng en naar behoren wordt bestraft, zoals ook in het verleden steeds is gebeurd".

Alpecin wil het verdere verloop van de juridische procedure intern houden, "zodat het wangedrag niet méér aandacht krijgt dan het verdient". De verdachte heeft zich maandagochtend gemeld bij de politie, zo bevestigde het parket van West-Vlaanderen aan het Belgische persbureau Belga.