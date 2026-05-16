Team Verstappen is begonnen aan de 24 uur van de Nürburgring

NÜRBURGRING (ANP) - Max Verstappen heeft zijn debuut bij de 24 uur van de Nürburgring nog even uitgesteld. Zijn ploeggenoot Daniel Juncadella is namens zijn ploeg om 15.00 uur vanaf de vierde positie van start gegaan op het Duitse circuit in de Eifel.

De verwachting is dat Verstappen rond 17.00 uur het stuur van de Mercedes-AMG GT3 van de Spanjaard overneemt. De Oostenrijker Lucas Auer en Jules Gounon uit Andorra zijn de andere ploeggenoten van de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1.

Verstappen is de grote blikvanger van de race die het hele weekend 300.000 bezoekers trekt. Vlak voor de start mochten fans even het circuit op.