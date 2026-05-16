Duiker sterft bij zoekactie naar omgekomen Italiaanse grotduikers

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 15:41
MALÉ (ANP) - Een duiker die hielp zoeken naar vier omgekomen Italiaanse grotduikers op de Malediven is zelf ook om het leven gekomen. President Mohamed Muizzu en de Maledivische krijgsmacht melden de dood van sergeant Mohamed Mahdhee op X.
Vijf Italianen die bezig waren met onderzoek voor de Universiteit van Genua kwamen donderdag om, terwijl ze op 50 meter diepte bezig waren met onderzoek bij het Vaavu-atol. Een van de lichamen was eerder al gevonden, naar de anderen wordt nog gezocht.
De Maledivische militair die hielp met het zoeken naar de lichamen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed, meldt een overheidswoordvoerder aan de BBC.
Wat precies gebeurd is in de grot, is nog onduidelijk. Twintig andere Italianen die deelnamen aan de expeditie bleven ongedeerd, meldde het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.
