Tennisbond WTA biedt speelsters betaald zwangerschapsverlof aan

NEW YORK (ANP/RTR) - Tennisbond WTA biedt speelsters voor het eerst twaalf maanden betaald zwangerschapsverlof aan. Het project maakt deel uit van een omvangrijk nieuw gezinsuitkeringsprogramma, gesponsord door het Saudi Public Investment Fund.

"We onderzoeken al een tijdje hoe we onze steun aan spelers kunnen vergroten om hen te helpen ouders te worden op een moment dat zij dat zelf kiezen", aldus Portia Archer, bestuursvoorzitter van vrouwenprofbond WTA.

Victoria Azarenka, die in 2016 beviel en daarna lange tijd niet kon spelen vanwege een voogdijstrijd met de vader van haar zoon, verwacht dat het programma een "blijvende impact" heeft. "Dit markeert het begin van een betekenisvolle verschuiving in de manier waarop we vrouwen in het tennis ondersteunen, waardoor het voor atleten gemakkelijker wordt om zowel hun carrière als hun aspiraties om een ​​gezin te stichten na te streven," zei de Belarussische, die in de spelersvakbond van de WTA zit.

Meer dan 320 spelers komen in aanmerking voor de voordelen, met criteria die afhankelijk zijn van deelname aan een "bepaald aantal WTA-toernooien in een bepaald tijdsbestek".