Tennislegende King sceptisch over nieuwe 'Battle of the Sexes'

DUBAI (ANP/AFP) - De komende 'Battle of the Sexes' in het tennis tussen Aryna Sabalenka en Nick Kyrgios is pure show en lijkt in niets op de historische tennispartij tussen een man en een vrouw in 1973 tussen Billie Jean King en Bobby Riggs. "Het is niet hetzelfde. Bij ons ging het om sociale verandering. Mijn strijd was politiek", zei King in aanloop naar de demonstratiewedstrijd op zondag tussen Sabalenka en Kyrgios in Dubai.

De toen 29-jarige King speelde destijds tegen de 55-jarige Riggs in Houston en de Amerikaanse won in drie sets. Het vrouwentennis was zich in die periode aan het professionaliseren, met King als voorvechtster. Zij streed voor erkenning en gelijke rechten. "Er kwam veel op ons af en ik wist dat ik hem moest verslaan om maatschappelijke verandering in gang te zetten", aldus King, die wel benieuwd is naar de uitkomst van de nieuwe 'battle' in Dubai. "Ik hoop dat het een geweldige wedstrijd wordt en natuurlijk dat Sabalenka wint."

Sabalenka, de nummer 1 van de wereld uit Belarus, vertelde verslaggevers dat ze het eens is met King. "Zij streed voor sociale verandering. Wij zijn hier om tennis naar een ander niveau te brengen en aandacht voor onze sport te vragen", zei Sabalenka. "Ik heb het gevoel dat vrouwen al hebben bewezen dat we gelijkheid verdienen en ik wil tegen Nick gewoon laten zien dat ik in staat ben een geweldige strijd te leveren tegen een man."

De regels voor het showduel in Dubai zijn overigens wel aangepast. Een speler mag slechts één keer serveren en de baan van Sabalenka is iets kleiner gemaakt.