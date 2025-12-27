ECONOMIE
KNSB: geen tweede marathon op natuurijs

Sport
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 11:55
anp271225063 1
UTRECHT (ANP) - Meer marathons op natuurijs komen er niet. De KNSB laat weten dat het deze korte vorstperiode blijft bij de marathon die op tweede kerstdag is verreden op de ijsbaan De Witte Poorte in Winterswijk.
"De natuurijscoördinator heeft aangegeven dat er geen marathons bijkomen. IJsbanen zijn hier en daar nog wel open, maar dat is voor het publiek. Voor de wedstrijdschaatsers is het voorlopig klaar", aldus een woordvoerder van de bond.
De schaatsbaan in Winterswijk voldeed ruimschoots aan de minimale dikte van 3 centimeter om een marathon te kunnen organiseren op vrijdag. De Winterswijkse IJsvereniging had de vorige keer ook al de primeur met de eerste marathon op natuurijs. Dat was begin januari 2024.
Sofia Schilder won in Winterswijk de wedstrijd bij de vrouwen, Crispijn Ariëns was de beste bij de mannen.
