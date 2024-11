Tennisser Alcaraz hard onderuit tegen Ruud bij ATP Finals

TURIJN (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft in zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de ATP Finals een zware nederlaag geleden. De Spaanse nummer 3 van de wereld verloor in Turijn met 1-6 5-7 van de Noor Casper Ruud.

Alcaraz speelde in de eerste set onder zijn niveau en verloor vanaf 1-1 vijf games op rij. In de tweede set herpakte hij zich en leek hij na een break in de zesde game op weg naar de setwinst. Ruud kwam echter sterk terug. Hij brak Alcaraz op 5-3, waarna hij met een tweede break op voorsprong kwam. De mondiale nummer 7 benutte even later op zijn eigen service zijn derde matchpoint met een ace.

Voor Ruud is het de eerste zege op Alcaraz in vijf wedstrijden. De Noor doet voor de derde keer mee aan het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het jaar. Hij verloor in 2022 de finale van Novak Djokovic.

De Duitser Alexander Zverev en de Rus Andrej Roeblev zijn de andere twee spelers in de groep. Zij spelen later op maandag tegen elkaar.