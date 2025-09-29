ECONOMIE
Tennisser Alcaraz in drie sets naar finale Tokio

Sport
door anp
maandag, 29 september 2025 om 13:44
TOKIO (ANP) - Carlos Alcaraz heeft de finale van het tennistoernooi van Tokio bereikt. De nummer 1 van de wereld uit Spanje versloeg de Noor Casper Ruud in drie sets: 3-6 6-3 6-4.
Alcaraz (22) heeft sinds medio maart in elk toernooi dat hij speelde de finale gehaald. De zesvoudig grandslamwinnaar liet in de eerste set tegen Ruud vijf breakpoints onbenut, waarna de mondiale nummer 12 uit Noorwegen wel toesloeg. De Spanjaard had in de volgende twee sets aan één break genoeg om de winst alsnog binnen te halen.
Alcaraz speelt de finale tegen de Amerikaan Taylor Fritz. De winnaar van het toernooi in 2022 was met 6-4 6-3 te sterk voor zijn landgenoot Jenson Brooksby.
