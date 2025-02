Tennisser Berrettini verrast Djokovic en treft Griekspoor in Doha

DOHA (ANP) - Novak Djokovic heeft zijn rentree op de tennisbaan niet kunnen vieren met een zege. De 37-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van het toernooi van Doha met 7-6 (4) 6-2 van Matteo Berrettini. De Italiaan treft in de volgende ronde Tallon Griekspoor, die eerder op dinsdag de Duitser Jan-Lennard Struff in twee tiebreaks versloeg.

Djokovic moest vorige maand op de Australian Open opgeven met een hamstringblessure in zijn halve finale tegen Alexander Zverev. De huidige nummer 7 van de wereld oogde tegen Berrettini in de eerste set weer fit en scherp, maar wist de sterk spelende Italiaan niet af te schudden. Berrettini speelde daarna het beste tennis in de tiebreak.

De mondiale nummer 35 trok de goede lijn door in de tweede set en nam meteen een 3-0-voorsprong. Djokovic won daarna zijn eigen servicegames, maar wist geen enkel breakpoint te creëren op de opslag van Berrettini. De Italiaan, die zijn vorige vier ontmoetingen met Djokovic had verloren, benutte vervolgens op 5-2 op de service van de Serviër zijn tweede matchpoint.

Djokovic ging in Doha voor zijn honderdste titel in het enkelspel. De 24-voudig grandslamwinnaar wacht al sinds zijn gouden medaille van de Olympische Spelen in Parijs op nummer honderd. Alleen de Amerikaan Jimmy Connors (109) en de Zwitser Roger Federer (103) wonnen meer titels.