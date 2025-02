Wilders: geen militairen naar Oekraïne, andere bijdrage kan wel

DEN HAAG (ANP) - De PVV blijft vasthouden aan haar standpunt dat na een vredesregeling geen Nederlandse militairen gaan deelnemen aan een troepenmacht in Oekraïne. "Dat gaan we niet doen." Maar een andere bijdrage om zo'n missie te steunen sluit PVV-leider Geert Wilders niet uit.

Hij wilde niet zeggen of hij het kabinet laat vallen als het kabinet toch wil deelnemen aan zo'n troepenmacht. Ook extra geld voor Oekraïne is voor hem geen taboe meer, maakte Wilders duidelijk in een debat over de situatie in Oekraïne. De afgelopen tijd keerde de PVV-leider zich hiertegen.