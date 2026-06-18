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Tennisser De Jong door afmelding geplaatst voor Wimbledon

Sport
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 12:39
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LONDEN (ANP) - Tennisser Jesper de Jong mag zonder het spelen van kwalificaties meedoen aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. De nummer 72 van de wereld, die vorige maand de vierde ronde haalde op Roland Garros, profiteert van de afmelding van de geblesseerde Tomáš Macháč. Dat meldt de toernooiorganisatie.
De Jong verloor vorige maand in de laatste voorronde voor Roland Garros, maar mocht alsnog aan het hoofdtoernooi deelnemen na een afmelding. De 26-jarige Nederlander won vervolgens van de Zwitser Stan Wawrinka, de Italiaan Federico Cinà en de Rus Karen Chatsjanov. De uiteindelijke winnaar Alexander Zverev was in de vierde ronde wel te sterk.
Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint over anderhalve week. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn al rechtstreeks geplaatst.
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