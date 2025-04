Tennisser De Jong verliest in Barcelona van Roeblev

BARCELONA (ANP) - Jesper de Jong is in de eerste ronde van het tennistoernooi van Barcelona uitgeschakeld. De 24-jarige Noord-Hollander kon niet voor een verrassing zorgen tegen Andrej Roeblev uit Rusland, de nummer 4 van de plaatsingslijst: 1-6 3-6.

De Jong, de mondiale nummer 94, had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdschema. In de eerste set tegen Roeblev wist hij zijn eigen service geen enkele keer te behouden. De Nederlander hield in de tweede set gelijke tred tot 2-2, maar leverde daarna twee keer zijn opslag in. Na iets meer dan een uur benutte Roeblev zijn eerste matchpoint.

De Jong kwam eind maart voor het eerst de top 100 van de wereld binnen. De 94e plaats op de wereldranglijst is zijn hoogste positie ooit.