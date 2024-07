Tennisser De Minaur na heupblessure klaar voor Olympische Spelen

PARIJS (ANP/RTR) - Tennisser Alex De Minaur is op tijd hersteld van de heupblessure die hij eerder deze maand opliep op Wimbledon. "Om Australië eindelijk te kunnen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, is een droom die uitkomt. Ik ben erg gepassioneerd als ik voor mijn land speel en het groen en goud draag, dus dit is weer zo'n moment", aldus de Australische nummer 6 van de wereld.

De Minaur bereikte op Wimbledon de kwartfinales, maar moest die partij tegen Novak Djokovic door zijn blessure overslaan. Hij vreesde de Olympische Spelen opnieuw te moeten missen. De blessure bleek echter minder ernstig dan gedacht. In Tokio kon De Minaur drie jaar geleden niet aan de Spelen meedoen, omdat hij het coronavirus op had gelopen.

Het olympische tennistoernooi, op de banen van Roland Garros, is van 27 juli tot en met 4 augustus.