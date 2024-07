Premier Schoof blijft langer in Torentje: ‘Dit kan zomaar miljoenen kosten’

Dick Schoof is niet van plan het torentje op te geven, nu hij er net zit. Ook al is dat en kostbare zaak. Het Binnenhof wordt gerenoveerd, en dus staat het hart van de Nederlandse politiek al drie jaar leeg. Behalve het ministerie van Algemene Zaken, waar ook het Torentje van premier Schoof onder valt. Daar wordt ondanks aanhoudende kritiek van de brandweer dat de brandveiligheid écht niet meer op orde is, nog steeds doorgewerkt, schrijft het AD.