ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Djokovic klopt Musetti en wint in Athene 101e titel

Sport
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 20:12
anp081125122 1
ATHENE (ANP) - Novak Djokovic heeft het tennistoernooi van Athene op zijn naam geschreven. De 38-jarige Serviër versloeg in de finale de Italiaan Lorenzo Musetti in drie sets: 4-6 6-3 7-5.
Voor Djokovic is het de tweede toernooizege van 2025. In mei won de huidige nummer 5 van de wereldranglijst het graveltoernooi van Genève, de honderdste titel uit zijn carrière.
Musetti grijpt door de nederlaag naast een ticket voor de ATP Finals in Turijn. Om zich daarvoor te plaatsen, moest hij het toernooi in Athene winnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2590737901

Ex-dieven onthullen: zo zien zij dat jouw huis een makkelijk doelwit is

117451853 l normal none

6 simpele trucs om af te vallen (volgens de wetenschap)

shutterstock_2683546359

Rust in je portemonnee: Tien direct toepasbare bespaartips voor iedereen

gandr-collage (27)

De comeback van vergeten technologie: waarom faxen in Japan weer hip zijn

170599377_m

Semaglutide in pilvorm werkt verbluffend goed: mensen verliezen een achtste van hun gewicht

coca-cola

Wat gebeurt er met je lichaam nadat je een blikje cola hebt gedronken?

Loading