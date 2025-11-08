Tennisser Djokovic klopt Musetti en wint in Athene 101e titel

ATHENE (ANP) - Novak Djokovic heeft het tennistoernooi van Athene op zijn naam geschreven. De 38-jarige Serviër versloeg in de finale de Italiaan Lorenzo Musetti in drie sets: 4-6 6-3 7-5.

Voor Djokovic is het de tweede toernooizege van 2025. In mei won de huidige nummer 5 van de wereldranglijst het graveltoernooi van Genève, de honderdste titel uit zijn carrière.

Musetti grijpt door de nederlaag naast een ticket voor de ATP Finals in Turijn. Om zich daarvoor te plaatsen, moest hij het toernooi in Athene winnen.