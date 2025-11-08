Tennisster Rybakina verslaat Sabalenka en wint WTA Finals

RIYAD (ANP) - Elena Rybakina heeft voor het eerst de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters van het jaar, gewonnen. De 26-jarige tennisster uit Kazachstan versloeg in de finale in het Saudische Riyad Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld uit Belarus: 6-3 7-6 (0).

Rybakina, de nummer 6 van de wereldranglijst, stond voor het eerst in de finale van de WTA Finals. Sabalenka haalde ook in 2022 de finale, maar verloor toen van Caroline Garcia uit Frankrijk.

Voor Rybakina was het de vierde keer dit jaar dat ze tegenover Sabalenka stond. Ze won in Cincinnati, maar verloor in Berlijn en in Wuhan. In Riyad won Rybakina op 3-2 de opslagbeurt van de Belarussische en dat was genoeg voor de winst in de eerste set. In de tweede set waren er geen breaks, al had Sabalenka op 5-4 twee breakpoints. In de tiebreak won Rybakina 7 punten op rij om zo de titel te grijpen.

"Het is een ongelofelijke week. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht zo ver te komen", zei de tennisster uit Kazachstan, die de hele week last had van een schouderblessure en zich als laatste van de acht speelsters had gekwalificeerd voor de WTA Finals. "Vandaag was het een zware wedstrijd. Op sommige momenten had ik geluk, maar zo gaat het in tennis. Ik hoop dat we nog vele finales tegen elkaar mogen spelen."