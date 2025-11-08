Bolivia heeft na bijna 20 jaar geen linkse president meer

LA PAZ (ANP/AFP) - Met de installatie van de rechtse Rodrigo Paz als president, heeft Bolivia voor het eerst in bijna 20 jaar geen linksradicale president meer. Paz zei dat hij "voor God, familie en vaderland" de eed aflegde en dat Bolivia nu anders en open naar de wereld kijkt. "Nooit meer een geïsoleerd Bolivia, dat wordt geketend door falende ideologieën en dat de rug naar de wereld toekeert", zei Paz bij zijn aantreden.

Hij erft een door economische crises geteisterd land. Hij wijt dat net als veel kiezers die hem afgelopen maand kozen aan het linkse wanbeleid sinds 2006. De inflatie is 20 procent en er is een chronisch gebrek aan brandstof en dollars. De laatste linkse regering van de Beweging naar het Socialisme (MAS) heeft de meeste reserves aan buitenlandse valuta opgemaakt aan vooral subsidies op brandstof.

De MAS werd in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen al uitgeschakeld. Het land is 26 keer groter dan Nederland en telt nog geen twaalf miljoen inwoners.