ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bolivia heeft na bijna 20 jaar geen linkse president meer

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 20:12
anp081125121 1
LA PAZ (ANP/AFP) - Met de installatie van de rechtse Rodrigo Paz als president, heeft Bolivia voor het eerst in bijna 20 jaar geen linksradicale president meer. Paz zei dat hij "voor God, familie en vaderland" de eed aflegde en dat Bolivia nu anders en open naar de wereld kijkt. "Nooit meer een geïsoleerd Bolivia, dat wordt geketend door falende ideologieën en dat de rug naar de wereld toekeert", zei Paz bij zijn aantreden.
Hij erft een door economische crises geteisterd land. Hij wijt dat net als veel kiezers die hem afgelopen maand kozen aan het linkse wanbeleid sinds 2006. De inflatie is 20 procent en er is een chronisch gebrek aan brandstof en dollars. De laatste linkse regering van de Beweging naar het Socialisme (MAS) heeft de meeste reserves aan buitenlandse valuta opgemaakt aan vooral subsidies op brandstof.
De MAS werd in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen al uitgeschakeld. Het land is 26 keer groter dan Nederland en telt nog geen twaalf miljoen inwoners.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2590737901

Ex-dieven onthullen: zo zien zij dat jouw huis een makkelijk doelwit is

117451853 l normal none

6 simpele trucs om af te vallen (volgens de wetenschap)

shutterstock_2683546359

Rust in je portemonnee: Tien direct toepasbare bespaartips voor iedereen

gandr-collage (27)

De comeback van vergeten technologie: waarom faxen in Japan weer hip zijn

170599377_m

Semaglutide in pilvorm werkt verbluffend goed: mensen verliezen een achtste van hun gewicht

coca-cola

Wat gebeurt er met je lichaam nadat je een blikje cola hebt gedronken?

Loading