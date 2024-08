Tennisser Medvedev in Cincinnati opnieuw vroeg uitgeschakeld

CINCINNATI (ANP) - Tennisser Daniil Medvedev is al in de tweede ronde van het masterstoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Rus verloor in twee sets van de Tsjech Jiri Lehecka: 7-6 (2) 6-4.

Voor Medvedev is het de derde vroege uitschakeling op rij. Op het masterstoernooi van Montreal verloor de Russische nummer 5 van de wereldranglijst ook in de tweede ronde, toen van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Op de Olympische Spelen in Parijs ging hij in de derde ronde onderuit tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.