Betaalbedrijf Adyen flink hoger op Damrak na sterke resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Adyen behoorde donderdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De betalingsverwerker, die betaaltransacties afhandelt voor bedrijven als McDonald's en Hennes & Mauritz, zag de omzet in de eerste jaarhelft met bijna een kwart stijgen. Ook de nettowinst en de omvang van de verwerkte betalingen namen flink toe. Adyen presteerde daarmee beter dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf houdt verder vast aan het doel om de omzet jaarlijks met 20 tot 29 procent te laten stijgen tot en met 2026.

Ook liet Adyen weten goedkeuring te hebben gekregen om betalingen in India te mogen verwerken. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van bijna 7 procent. Bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers in april ging het aandeel nog hard omlaag, door een tegenvallende omzet.

De algehele stemming op het Damrak was opnieuw positief, na de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers een dag eerder. Die versterkten de verwachting dat de Federal Reserve de rente in de VS volgende maand gaat verlagen. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 894,02 punten, onder aanvoering van Adyen. De MidKap klom 0,1 procent tot 872,17 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent. Londen won 0,1 procent, na een verdere groei van de Britse economie in het tweede kwartaal.