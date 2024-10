Tennisser Medvedev komt opnieuw naar Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Daniil Medvedev doet begin februari opnieuw mee aan het tennistoernooi van Rotterdam. Hij is, na Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, de derde speler uit de huidige top vijf van de wereldranglijst die zijn deelname bevestigt. De 28-jarige Medvedev won het toernooi in 2023.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is erg blij met de deelname van Medvedev. "Als voormalig nummer één van de wereldranglijst, grandslamwinnaar en voormalig toernooiwinnaar is hij een geweldige aanwinst. Hij kan het Sinner en Alcaraz erg moeilijk maken, zoals hij bewees door de titel in 2023 te winnen ten koste van Jannik."

Medvedev, die achttien van zijn twintig titels op hardcourt won, schreef drie jaar geleden de US Open op zijn naam. Hij nam al vijf keer eerder deel aan de ABN AMRO Open in Rotterdam.