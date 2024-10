Brekelmans: zeker 1500 Noord-Koreaanse militairen in Rusland

DEN HAAG (ANP) - Er zijn "ten minste" 1500 Noord-Koreaanse militairen in Rusland aangekomen, zegt minister Ruben Brekelmans van Defensie. Het gaat om speciale eenheden die in eerste instantie zullen worden ingezet in de Russische regio Koersk, zegt hij.

Het Westen kan dit niet accepteren en moet volgens de bewindsman met een "passend antwoord" komen. "Dit is een duidelijke escalatie." Rusland wil met de inzet van de Noord-Koreanen uitvinden hoe het Westen hierop reageert, aldus Brekelmans kort voor aanvang van de ministerraad.