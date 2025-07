Tennisser Pel met partner Hijikata naar halve finale Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser David Pel heeft voor het eerst de halve finale bereikt van het mannendubbelspel op Wimbledon. De 33-jarige Noord-Hollander won met zijn dubbelpartner Rinky Hijikata in twee sets van de Brazilianen Rafael Matos en Marcelo Melo: 7-6 (5) 6-4. Pel had eerder in 2022 de derde ronde gehaald op Wimbledon.

In de halve finale nemen Pel en Hijikata het op tegen het als eerste geplaatste koppel Marcelo Arevalo uit El Salvador en de Kroaat Mate Pavic. Zij wonnen hun partij tegen het duo Hugo Nys uit Monaco en de Fransman Édouard Roger-Vasselin in drie sets: 6-4 6-7 (2) 7-6 (5).

In de eerste set hadden alleen de Brazilianen in de derde game een breakpoint. Dat wisten ze echter niet te verzilveren. In de tiebreak kwamen Pel en Hijikata op drie setpoints en benutten daarvan het derde. In de tweede set wonnen ze op 3-3 de opslagbeurt van de Brazilianen. Op 5-4 serveerde Pel de partij uit op het eerste matchpoint.