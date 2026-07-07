Tennisser Sinner bereikt halve finale op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft zich verzekerd van een plek in de halve finales van Wimbledon. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was in drie sets te sterk voor de Duitser Jan-Lennard Struff: 7-5 7-6 (4) 6-3.

Sinner maakt op het Londense grastoernooi jacht op zijn vijfde grandslamtitel en titelprolongatie. Eerder was hij al de beste op de Australian Open (2024, 2025) en de US Open (2024). Voor Struff (36) was het de eerste kwartfinale op een grandslamtoernooi.

In de eerste set had de 24-jarige Italiaan genoeg aan een late break. De Duitse nummer 74 van de wereldranglijst kwam in de tweede set een break voor, maar leverde zijn volgende opslagbeurt direct in. Ondanks sterk spel van de Duitser haalde Sinner de tweede set binnen via een tiebreak. In de derde set bleek een enkele break voor de Italiaan voldoende voor de winst.

In de halve finale wacht een ontmoeting met de Canadees Félix Auger-Aliassime of Novak Djokovic uit Servië.