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IOC haalt na 100 jaar Noordse combinatie van Winterspelen

Sport
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 17:01
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LAUSANNE (ANP) - De Noordse combinatie verdwijnt na meer dan honderd jaar als onderdeel van de Olympische Winterspelen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft besloten de aloude combinatie van skispringen en langlaufen te schrappen uit het programma. Dat zal op de eerstkomende Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen al het geval zijn.
De Noordse combinatie was al een olympische discipline op de eerste editie van de Winterspelen in 1924 (Chamonix), maar de populariteit van de sport is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Er was op de laatste edities nauwelijks aandacht van het publiek. Bovendien wordt de sport in te weinig landen beoefend. Slechts vijf verschillende landen wonnen medailles tijdens de laatste vier Winterspelen.
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