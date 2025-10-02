ECONOMIE
Tennisser Van de Zandschulp direct uitgeschakeld in Shanghai

donderdag, 02 oktober 2025 om 9:05
SHANGHAI (ANP) - Botic van de Zandschulp is in de eerste ronde van het tennistoernooi in Shanghai uitgeschakeld. De Portugees Nuno Borges, de nummer 51 van de wereld, was met 7-6 (5) 7-6 (5) te sterk voor de Nederlandse mondiale nummer 84.
In beide sets viel de beslissing pas in de tiebreak, waarin de 28-jarige Borges beide keren snel de voorsprong nam. De Portugees benutte na iets meer dan twee uur en een kwartier zijn eerste wedstrijdpunt. De twee tennissers speelden voor het eerst tegen elkaar.
Van de Zandschulp (29) kwam vorige week in Beijing nog wel tot de tweede ronde. In Shanghai zijn Tallon Griekspoor en Jesper de Jong de andere Nederlandse deelnemers.
