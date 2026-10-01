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Tennisser Van de Zandschulp snel uitgeschakeld in Beijing

Sport
door anp
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BEIJING (ANP) - Botic van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander, de nummer 41 van de wereldranglijst, boog in drie sets voor de Argentijn Francisco Cerúndolo: 7-5 4-6 3-6.
Van de Zandschulp begon voortvarend met een snelle break in de eerste set. Hij liep uit naar 4-1, maar zag zijn taaie Argentijnse tegenstander steeds beter worden en terugkomen tot 5-5. Dankzij een tweede break won Van de Zandschulp de set alsnog met 7-5.
In de tweede en derde set kreeg de Nederlander volop kansen om Cerúndolo te breken, maar hij wist er geen te verzilveren. De Argentijn was daarentegen wel succesvol in het benutten van breakpoints en won beide sets.
Tallon Griekspoor komt donderdag ook nog in actie in de eerste ronde in Beijing. Hij treft de Rus Andrej Roeblev.
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