Tennisser Zverev bereikt halve finales Halle na zege op Cobolli

HALLE (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de halve finales van het grastoernooi van Halle. De als tweede geplaatste Duitser was met 6-4 7-6 (6) te sterk voor de Italiaan Flavio Cobolli, de nummer 24 van de wereld.

Zverev, die twee keer de finale verloor in Halle (2016, 2017), brak meteen de eerste servicebeurt van Cobolli. De Italiaan kwam daarna twee keer met 40-0 voor op de opslag van Zverev, maar wist niet terug te breken. In de tweede set hielden de tennissers elkaar in evenwicht tot 6-6, waarna de Duitser de tiebreak won.

De eerste set kende een opmerkelijk moment, waarbij Zverev tijdens de tweede game een paar minuten de baan verliet. Naderhand bleek dat hij met maagklachten kampte. "Voor de wedstrijd was alles prima", legde hij uit. "Toen voelde ik me plotseling niet lekker, liep van het veld en moest overgeven. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Daarna denk ik dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld."

Zverev treft in de halve finale de Rus Daniil Medvedev. De mondiale nummer 11 versloeg eerder op vrijdag de Amerikaan Alex Michelsen met 6-4 6-3. De Italiaanse titelverdediger Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, werd donderdag al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Kazach Alexander Boeblik.