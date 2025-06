Grote betogingen tegen Israël in Teheran en andere plaatsen

TEHERAN (ANP/AFP) - Vele duizenden Iraniërs hebben op deze vrijdagse gebedsdag in meerdere steden betoogd tegen Israël. De staatstelevisie toonde beelden van betogers die ook hun steun betuigden aan de regering en de geestelijken. Ook nieuwszender Al-Jazeera meldt massale betogingen voor vergelding en tegen de Israëlische aanvallen. Mensen gingen de straat op in Teheran, en onder meer in Isfahan, Mashad, Qom en Tabriz.

Onder de betogers in Teheran was de baas van de magistratuur en voorzitter van het hooggerechtshof Gholam-Hossein Mohseni-Ejei. Ook ex-topfiguren van het Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), parlementsleden en ministers liepen mee.

Het is volgens de staats-tv "een dag van solidariteit met het verzet van de Iraanse natie". Demonstranten toonden portretten van vooraanstaande Iraanse functionarissen die door Israëlische aanvallen zijn omgekomen. Ook werd het portret van de stichter van de streng religieuze Islamitische Republiek Iran, de ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989), weer meegedragen.

Israël hoopt dat de bombardementen op Iran niet alleen nucleaire centra uitschakelen, maar ook de macht ondermijnen van de uiterst conservatieve antiwesterse Iraanse sjiitische geestelijkheid. Die heerst al meer dan 45 jaar over het land. De voornaamste pijler van het regime is het IRGC dat economisch, politiek en militair een elite vormt en dat nauw verbonden is met de hoogste leider, de ayatollah Ali Khamenei.