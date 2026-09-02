ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Zverev bereikt tweede ronde op US Open na vijfsetter

Sport
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 9:29
anp020926097 1
NEW YORK (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste Duitser had in New York de nodige moeite met de Italiaan Lorenzo Sonego. Het werd na vijf sets 6-4 3-6 6-7 (7) 7-5 6-4. Hij treft in de volgende ronde de Fransman Quentin Halys.
Zverev (29) won in juni op Roland Garros voor het eerst een grandslamtoernooi. Een maand later verloor hij de finale op Wimbledon van de Italiaan Jannik Sinner. De beste prestatie van Zverev in New York was het bereiken van de finale in 2020, die hij verloor van de Oostenrijker Dominic Thiem.
"Hij is een geweldige tennisser," zei Zverev na afloop van de wedstrijd van 4 uur en 55 minuten over zijn tegenstander.
Zverev is de nummer 2 van de wereldranglijst. Sinner, de nummer 1, ontbreekt op de US Open vanwege een knieblessure.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

anwb-nu-30-procent-duurder

ANWB Energie verhoogt je gasprijs 30% vlak voor het stookseizoen — zoveel betaal je nu meer en dit kun je doen

192509726_m

Italiaanse kaasmaakster spreekt schande over Nederlandse supermarktburrata, en wat is het verschil eigenlijk met mozzarella?

hoge raad badr hari moet celstraf uitzitten1486468091

'Kickbokser Badr Hari opgepakt in Amsterdam'

label-g-huis-illustratie

Zoveel meer betaal je dit stookseizoen in een label-G-woning dan in label A

salmonella-header-3x2

Nederland krijgt salmonella niet meer uit de stal — en dat betaalt de consument

Loading