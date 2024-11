Tennissers Australië naar laatste vier Davis Cup Finals

MÁLAGA (ANP) - De Australische tennissers hebben zich geplaatst voor de laatste vier van de Davis Cup Finals. Australië versloeg in het Spaanse Málaga de Verenigde Staten met 2-1. Matthew Ebden en Jordan Thompson wonnen de beslissende dubbelpartij van Tommy Paul en Ben Shelton: 6-4 6-4.

Australië neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen Italië en Argentinië. Italië is de titelverdediger. De andere halve finale gaat tussen Nederland en Duitsland.

Thanasi Kokkinakis had Australië op voorsprong gezet. Hij versloeg Shelton in drie sets: 6-1 4-6 7-6 (14). Taylor Fritz dwong daarna een derde partij af door Alex de Minaur in twee sets te kloppen: 6-3 6-4.