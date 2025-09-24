OM eist tot acht jaar cel en tbs in Rotterdamse incestzaak

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 59-jarige Marius van der P., voor het jarenlang mishandelen en seksueel misbruiken van zijn dochter. Ook haar tweelingbroers, die zich sterk met hun streng christelijke vader identificeerden, hebben zich volgens het OM aan haar vergrepen. Tegen hen eiste het OM 54 maanden cel en tbs met voorwaarden.

De mishandelingen bestonden uit het slaan met vlakke hand of met een stok. De vader zou het meisje wekelijks hebben misbruikt; volgens justitie is onder meer verkrachting bewezen. De man vroeg het kind vaak om vergeving; de broers zouden hier een keer getuige van zijn geweest, waarna zij zelf overgingen tot seksueel misbruik.

Het gezin uit Rotterdam-Zuidwijk leefde volstrekt geïsoleerd, onder het ijzeren gezag van vader. "Zijn wil was wet", aldus het OM. Meldingen over misstanden bij diverse instanties bleven steeds zonder gevolg.