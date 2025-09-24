ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM eist tot acht jaar cel en tbs in Rotterdamse incestzaak

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 13:00
anp240925101 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 59-jarige Marius van der P., voor het jarenlang mishandelen en seksueel misbruiken van zijn dochter. Ook haar tweelingbroers, die zich sterk met hun streng christelijke vader identificeerden, hebben zich volgens het OM aan haar vergrepen. Tegen hen eiste het OM 54 maanden cel en tbs met voorwaarden.
De mishandelingen bestonden uit het slaan met vlakke hand of met een stok. De vader zou het meisje wekelijks hebben misbruikt; volgens justitie is onder meer verkrachting bewezen. De man vroeg het kind vaak om vergeving; de broers zouden hier een keer getuige van zijn geweest, waarna zij zelf overgingen tot seksueel misbruik.
Het gezin uit Rotterdam-Zuidwijk leefde volstrekt geïsoleerd, onder het ijzeren gezag van vader. "Zijn wil was wet", aldus het OM. Meldingen over misstanden bij diverse instanties bleven steeds zonder gevolg.
loading

POPULAIR NIEUWS

65609902_m

Deze kraters in Siberië ontploffen uit het niets en wetenschappers weten nu eindelijk waarom

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

61321613_m

De aardkern had vloeibaar moeten zijn, maar is dat niet. Waarom is dat zo?

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

Loading