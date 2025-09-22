ECONOMIE
Tennissers Team World winnen Laver Cup

Sport
door anp
maandag, 22 september 2025 om 9:57
anp220925083 1
SAN FRANCISCO (ANP) - Team World heeft ten koste van Team Europe de eindzege behaald in de Laver Cup, een driedaags tennistoernooi waar een Europese selectie het opneemt tegen een selectie uit de rest van de wereld.
Na zaterdag leidde Team World met 9-3. Op de slotdag versloegen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Noor Casper Ruud namens Team Europe het Amerikaanse duo Alex Michelsen en Reilly Opelka in twee sets. In het enkelspel won de Australiër Alex de Minaur van de Tsjech Jakub Mensik, waarna Alcaraz zijn tweede zege van de dag behaalde tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. De Amerikaan Taylor Fritz stelde de eindzege voor Team World veilig door de Duitser Alexander Zverev in twee sets te verslaan. Hij bepaalde daarmee de eindstand op 15-9 in het voordeel van Team World.
De eerste editie van de Laver Cup vond plaats in 2017. Vijf keer won het Europese team het toernooi. Voor Team World is dit de derde eindzege in het driedaagse toernooi.
