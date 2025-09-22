Duitsland nog niet klaar voor erkenning Palestijnse staat

BERLIJN (ANP/AFP/DPA) - Duitsland heeft herhaald het nog te vroeg te vinden om een Palestijnse staat te erkennen. Wel zei minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul dat onmiddellijk werk gemaakt moet worden van een tweestatenoplossing, waarin Israël en een Palestijnse staat naast elkaar bestaan.

"Voor Duitsland komt de erkenning van een Palestijnse staat waarschijnlijker aan het einde van het proces. Maar dit proces moet nu beginnen", zei de minister voor zijn vertrek naar de Verenigde Naties in New York. Daar gaat Frankrijk naar verwachting wel een Palestijnse staat erkennen. Eerder deden ook het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Portugal dat al.

Duitsland geldt als steunpilaar van Israël, maar is wel steeds kritischer geworden over het Israëlische optreden in de Gazastrook. "Wat de regio nu nodig heeft, is een onmiddellijk staakt-het-vuren, aanzienlijk meer humanitaire hulp voor de mensen in Gaza en de directe, onvoorwaardelijke vrijlating van de gijzelaars", aldus Wadephul.