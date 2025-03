Tennisster Andrejeva (17) nu ook finaliste op Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP/RTR) - Tennisster Mirra Andrejeva heeft de finale bereikt op het tennistoernooi van Indian Wells. De pas 17-jarige Russische versloeg in haar halve finale de Poolse Iga Swiatek in drie sets: 7-6 (1) 1-6 6-3. Vorige maand werd Andrejeva in Dubai al de jongste winnares ooit van een WTA-1000-toernooi. In het Californische Indian Wells, een toernooi met dezelfde status, neemt ze het in de finale op tegen de Belarussische Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de plaatsingslijst.

Andrejeva is als negende geplaatst. Ze voorkwam met haar zege dat Swiatek in de race bleef om de eerste vrouw te worden die het hoog aangeschreven toernooi drie keer wint.

Sabalenka had weinig moeite met de Amerikaanse Madison Keys: 6-0 6-1. Het was een revanche voor de 26-jarige Belarussische voor haar nederlaag tegen Keys in de finale van de Australian Open eerder dit jaar.