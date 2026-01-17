Tennisster Andrejeva wint in Adelaide

ADELAIDE (ANP) - Mirra Andrejeva heeft het tennistoernooi van Adelaide gewonnen. De 18-jarige Russin versloeg Victoria Mboko uit Canada in de finale: 6-3 6-1.

Andrejeva vierde haar vierde toernooizege. De nummer 8 van de wereldranglijst won afgelopen seizoen in Dubai en Indian Wells. De 19-jarige Mboko nam een voorsprong van 3-0 in de eerste set, maar won vervolgens slechts één game.

De Italiaanse Elisabetta Cocciaretto heeft het toernooi van Hobart gewonnen. Ze versloeg de Amerikaanse Iva Jovic in de finale: 6-4 6-4.

Andrejeva en Cocciaretto lijken goed in vorm voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen dat zondag in Melbourne begint.