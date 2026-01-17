ECONOMIE
Politie-inval bij Oegandese oppositieleider, meldt partij

Samenleving
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 9:02
anp170126055 1
KAMPALA (ANP/AFP) - De Oegandese oppositieleider Bobi Wine is afgesneden van communicatie na een politie-inval in zijn huis, meldt zijn partij NUP. Eerder gingen er geruchten dat hij was ontvoerd door het leger. De partij plaatste vrijdagavond laat op X dat Wine met geweld was meegenomen in een helikopter, maar dat werd even later weer verwijderd.
Het Oegandese leger noemde deze geruchten "absurd" en "bedoeld om zijn aanhangers aan te zetten tot geweld". De telefoons van Wine zouden in beslag zijn genomen. Zijn zoon, die zich buiten Oeganda bevindt, schreef op X dat zijn vader "wist te ontsnappen" tijdens de inval. Dit kon niet worden bevestigd.
Wine, wiens echte naam Robert Kyagulanyi is, beschuldigde de regering donderdag van massale stembusfraude. Hij schreef op X dat het leger en de politie zijn woning hadden omsingeld en dat niemand erin of eruit mocht. Volgens de autoriteiten was dat nodig om de oppositieleider te beschermen.
De Oegandese president Yoweri Museveni is al veertig jaar aan de macht en wil dat zo houden. Volgens de voorlopige uitslag lukt hem dat ruimschoots. Met meer dan 90 procent van de stemmen geteld gaat Museveni met ongeveer 72 procent aan kop. Bobi Wine lijkt rond de 25 procent van de stemmen binnen te halen.
