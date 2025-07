Tennisster Anisimova zegt sorry voor mislukte finale op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Amanda Anisimova kon haar tranen niet bedwingen in haar speech na de verloren finale (6-0 6-0) tegen Iga Swiatek op Wimbledon. De 23-jarige Amerikaanse maakte excuses voor haar mislukte finale. "Hoewel de tank een beetje leeg was vandaag en ik had gewild dat ik een betere prestatie had neergezet voor jullie, hebben jullie me gesteund", bedankte ze het Londense publiek.

Anisimova stond in haar eerste grandslamfinale nadat ze in de halve finale de nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka had verslagen. Ze voelde zich gesteund door haar familie die was ingevlogen en bedankte haar moeder die veel heeft betekend voor haar carrière. "Bedankt dat je er was vandaag en hebt afgerekend met het bijgeloof om niet te komen. Dat is niet de reden dat ik hier heb verloren."

Ondanks de zware nederlaag zei Anisimova het toernooi nooit te vergeten. "Ik weet dat ik vandaag niet genoeg kon brengen, maar ik zal blijven werken en hoop hier ooit op een dag weer te staan."