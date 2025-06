Tennisster Hartono uitgeschakeld in eerste ronde Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Tennisster Arianne Hartono is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken op het Libéma Open, het grastoernooi van Rosmalen. De Italiaanse Elisabetta Cocciaretto was in twee sets te sterk voor de Nederlandse speelster, die met een wildcard mocht deelnemen. De setstanden waren 7-6 (11) 7-5.

Hartono kwam door een break al snel op voorsprong in de eerste set, maar verspeelde die marge in de negende game. De in Groningen geboren tennisster kreeg in een lange tiebreak vier setpunten, maar wist er geen te benutten. De Italiaanse, de nummer 123 van de wereld, deed dat niet veel later wel. In de tweede set benutte Cocciaretto bij een 6-5-voorsprong op de service van Hartono na een kleine twee uur haar eerste wedstrijdpunt.