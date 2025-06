Twee twintigers vast voor steken bij zalencentrum Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident in een Rotterdams zalencentrum in de nacht van zondag op maandag. De feestlocatie aan de Galvanistraat was volgens de regionale omroep Rijnmond net weer open. Het centrum was gesloten nadat bij een schietpartij in februari een dode en een gewonde waren gevallen.

In de nacht van zondag op maandag zou iets voor 03.30 uur ruzie zijn ontstaan op een feest in het zalencentrum. Daarbij is een persoon gestoken.

De twee mannen uit Amsterdam probeerden in een auto weg te rijden. Ze zijn aangehouden met behulp van een zogeheten Benaderingstechniek Gevaarlijke Personen, die wordt gebruikt als verdachten mogelijk een (vuur)wapen bij zich hebben. Agenten richten bij die procedure hun wapen op de verdachten. De twee Amsterdammers zitten nog vast.