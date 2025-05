Tennisster Koevermans mist hoofdtoernooi Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisster Anouk Koevermans is in de tweede ronde van de kwalificaties voor Roland Garros uitgeschakeld. De 21-jarige Zuid-Hollandse verloor in twee sets van Justina Mikulskyte uit Litouwen 7-6 (3) 6-2.

Koevermans, die twee dagen eerder na een marathonpartij als enige Nederlandse de tweede ronde van de kwalificaties had bereikt, is de mondiale nummer 178. De Litouwse staat op de 223e plaats van de wereldranglijst.

In de eerste set knokte Koevermans zich nog terug van een 4-1-achterstand. In de tiebreak kostten een aantal missers haar de set. In de tweede set verloor ze drie keer op rij haar opslagbeurt. Mikulskyte serveerde op 5-2 voor de wedstrijd en benutte haar eerste matchpoint.