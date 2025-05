Heinen: geen signalen dat Duitse regering terugkomt voor TenneT

DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) heeft geen signalen van "hernieuwde interesse" van de Duitse regering in een overname van TenneT Duitsland. Dat zei de VVD-bewindsman in een Kamerdebat. Een verkoop ketste vorig jaar op het laatste moment af, omdat Duitsland de financiering van de miljardendeal niet rond kreeg.

Na het aantreden van de nieuwe Duitse regering is de situatie mogelijk veranderd. In tegenstelling tot het vorige kabinet is de regering van bondskanselier Friedrich Merz bereid honderden miljarden extra te lenen voor investeringen in defensie en infrastructuur. Kamerleden wilden van Heinen weten of een investering in de beheerder van het Duitse hoogspanningsnet daarmee wellicht weer op tafel komt.

Heinen wilde er weinig over kwijt, omdat hij momenteel de marktinteresse voor TenneT Duitsland peilt met het oog op een mogelijke verkoop of beursgang. Dat proces wil hij niet verstoren. De Duitse overheid wordt daar wel nauw bij betrokken, zei de bewindsman.