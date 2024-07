Tennisster Lamens geeft zege uit handen in kwartfinale Boedapest

BOEDAPEST (ANP) - Suzan Lamens is er niet in geslaagd om de halve finale van het tennistoernooi van Boedapest te bereiken. De nummer 2 van Nederland verloor in drie sets van de Belarussische Aljaksandra Sasnovitsj: 4-6 6-2 4-6.

De 25-jarige Lamens had in haar eerste twee partijen tegen de Françaises Varvara Gracheva en Carole Monnet in totaal slechts zeven games afgestaan, maar verloor tegen Sasnovitsj na twee breaks de eerste set.

De nummer 137 van de wereld herstelde zich in de tweede set van een vroege achterstand, waarna ze een 4-1-voorsprong nam in de derde set. Sasnovitsj, de mondiale nummer 134, won echter de volgende vijf games op rij.