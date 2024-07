Tijdrijder Küng laat slotweekeinde Tour schieten

EMBRUN (ANP) - De Zwitserse wielrenner Stefan Küng is niet meer van start gegaan in de negentiende etappe van de Tour de France, een zware bergrit van Embrun naar Isola 2000. Zijn ploeg Groupama-FDJ gaf geen reden voor zijn opgave.

Vermoedelijk wil hij zich optimaal voorbereiden op de individuele tijdrit op de Olympische Spelen van Parijs. Küng (30) is tweevoudig Europees kampioen tijdrijden en vertegenwoordigt Zwitserland over ruim een week in Parijs.

Ook de Brit Jake Stewart (Israel - Premier Tech) ging niet meer van start zodat er nog 143 renners in koers zijn.