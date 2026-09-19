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Tennisster Lamens uitgeschakeld in kwartfinale São Paulo

Sport
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 8:53
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SÃO PAULO (ANP) - Tennisster Suzan Lamens is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgeschakeld op het WTA-toernooi van São Paulo. In de kwartfinales was de Argentijnse Nadia Podoroska in drie sets te sterk voor de Nederlandse: 7-6 (5) 3-6 6-3.
Lamens boekte in de eerste ronde in de Braziliaanse stad haar eerste overwinning van het jaar op de WTA Tour door de Braziliaanse Carolina Alves in drie sets te verslaan. In de tweede ronde won de Nederlandse in twee sets van de Argentijnse top 100-speelster Solana Sierra.
De winstreeks van de 27-jarige Lamens, zelf 182e op de wereldranglijst, hield dus op tegen een andere Argentijnse. Podoroska staat 317e op de WTA-ranglijst.
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