Nederland kantelt: het westen zakt, het oosten komt omhoog

Ga ergens in Noord-Holland staan en je staat op een helling. Niet een die je ziet, maar een die je kunt narekenen. Het westelijk deel van Nederland zakt per eeuw ongeveer vijf centimeter weg, terwijl het oostelijk deel in diezelfde eeuw één tot twee centimeter omhoogkomt. Het land kantelt, richting noordwesten, en het doet dat al duizenden jaren.

Een plank die scheef ligt

De geologische daling loopt netjes op van zuidwest naar noordoost: van ongeveer twee centimeter per eeuw in het zuiden tot zo'n zes centimeter in het noorden. Satellietmetingen van de verticale beweging van de bodem laten precies diezelfde lichte kanteling naar het noordwesten zien. Het meetpunt in Zuid-Limburg komt langzaam omhoog, het punt in Drenthe blijft vrijwel stil.

De ijskap die er al 11.000 jaar niet meer is

De belangrijkste motor ligt niet onder Nederland, maar onder Scandinavië. Tijdens de laatste ijstijd lag daar een ijskap van kilometers dik. Dat gewicht duwde de aardkorst omlaag en perste het gesteente eromheen omhoog, zoals de rand van een matras opbolt als iemand gaat zitten. De kam van die bult lag net ten noorden van ons; Nederland lag op de zuidflank. Nu het ijs weg is, veert Scandinavië terug en zakt de bult in. Omdat het gesteente in de aardmantel stroperig is, duurt dat herstel duizenden jaren – het loopt dus nog steeds.

Nederland ligt op de flank van een bult die sinds de laatste ijstijd langzaam leegloopt.

Breuken die nog leven

Daarbovenop schuiven de breuken in de ondergrond. De Roerdalslenk tussen Limburg en Brabant zakt langs de Peelrandbreuk weg met gemiddeld vijf centimeter per duizend jaar, terwijl de Peelhorst ernaast hoger blijft liggen. Die beweging is niet theoretisch: de aardbevingen bij Uden in 1932 en bij Roermond in 1992 hoorden erbij. En het hele Noordzeebekken waarop Nederland ligt, daalt nog steeds. Daaraan danken we onze status als laagste punt van Europa, waar de rivieren als vanzelf naartoe stromen.

De mens is veel sneller dan de geologie

Vijf centimeter per eeuw valt in het niets bij wat wij er zelf aan toevoegen. In het westelijke veenweidegebied zakt de bodem 0,5 tot 1 centimeter per jaar door veenoxidatie: tien tot twintig keer de geologische snelheid. In het diepste punt van de Groningse bodemdalingskom, bij Loppersum, was de daling door gaswinning in 2018 opgelopen tot 34 centimeter, met een prognose van ongeveer 42 centimeter in 2080. In de Zuid-Limburgse mijnstreek gaat het de andere kant op: sinds de mijnen sloten en het grondwater terugkwam, kwam de bodem daar maximaal zo'n 30 centimeter omhoog.

De geologie werkt in centimeters per eeuw. Wij halen dat in één jaar.

Aan de kust telt het dubbel

Langs de kust komt de daling boven op de stijgende zee. De relatieve zeespiegelstijging bedraagt sinds 1993 gemiddeld 2,9 millimeter per jaar, tegen 1,8 millimeter per jaar in de decennia daarvoor. Ongeveer 0,45 millimeter per jaar daarvan is geen water dat omhoogkomt, maar land dat wegzakt.

Wat je er zelf mee kunt

Zoek je eigen omgeving op in de landelijke bodemdalingskaart: die geeft de daling per gridcel van twee bij twee kilometer.

Let op scheuren in muren, klemmende deuren en aflopende vloeren. Dat zijn de eerste signalen van een verzakkende fundering.

Bij ongeveer 425.000 gebouwen is er al verzakkingsschade of komt die er tussen nu en 2035. Laat bij twijfel funderingsonderzoek doen vóór je verbouwt.

Vraag bij aankoop expliciet naar de staat van de fundering. Er ligt een voorstel om die informatie vanaf 2029 verplicht te stellen bij verkoop en verhuur.

In cijfers Westen van Nederland: circa 5 centimeter daling per eeuw. Oosten: 1 à 2 centimeter stijging. Geologische daling landelijk: 2 tot 6 centimeter per eeuw, oplopend naar het noorden. Veenweide: 0,5 tot 1 centimeter per jáár. Groningen, diepste punt: 34 centimeter in 2018, prognose 42 centimeter in 2080. Gebouwen met funderingsschade nu of vóór 2035: ongeveer 425.000.

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